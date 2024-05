Strengere Gesetze: So sollen Tiere besser geschützt werden

Die Lebensbedingungen von Tieren sollen verbessert werden. Das Bundeskabinett hat dem neuen Tierschutzgesetz zugestimmt.

Diese Info kommt aus Regierungskreisen. Nachdem das Kabinett zugestimmt hat, kann der Gesetzesentwurf an den Bundestag gehen. Doch was steht in den strengeren Regeln von Landwirtschaftsminister Cem Özdemir?

Verpflichtende Videoüberwachung in Schlachthöfen

Strengere Regeln für den Online-Verkauf von Heimtieren

Größere Hürden für Eingriffe wie das Kürzen von Schwänzen bei Ferkeln

Grundsätzliches Verbot Tiere angebunden zu halten (Wenige Ausnahmen für bestehende Betriebe, die Rinder halten)

Qualzucht soll beendet werden, also wenn Tiere für Merkmale gezüchtet werden, die Schmerzen oder Krankheiten verursachen (hierzu wurde die Liste der Leiden erweitert um Symptome wie Blindheit, Taubheit oder Atemnot)

Kabinett beschließt strengere Regeln beim Tierschutz Dauer 0:35 min Kabinett beschließt strengere Regeln beim Tierschutz

