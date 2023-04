Fast vier Tassen Kaffee trinkt der Deutsche pro Tag. Das ist ein neuer Rekord, so viel war es noch nie zuvor.

Kaffee ist in Deutschland das beliebteste Getränk - sogar noch vor Mineralwasser und Bier! Das erklärt vielleicht auch, warum in Deutschland im letzten Jahr durchschnittlich 167 Liter Kaffee pro Person getrunken wurden.

Weniger Kaffee wegen Corona

Der Deutsche Kaffeeverband sagt, dass das auch am Ende der Corona-Beschränkungen liegt. So konnte auch in der Gastronomie wieder Kaffee getrunken werden. Außerhalb der eigenen vier Wände hat sich der Kaffeekonsum im Vergleich zu 2021 fast verdoppelt.