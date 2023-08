Die Fans von Kai Cenat und Fanum hatten auf eine Giveaway-Aktion gewartet - doch plötzlich eskalierte es.

Passiert ist das Ganze am Union Square im New Yorker Stadtteil Manhattan: Der bekannte Streamer Kai Cenat (6,5 Mio. Follower auf Twitch) hatte auf Insta ein großes Gewinnspiel angekündigt - es ging unter anderem um PlayStations und Gaming-Zubehör. Innerhalb kürzester Zeit waren Medienberichten zufolge Tausende Menschen am Start - vor allem junge Leute.

Doch die Aktion lief nicht wie geplant: Das New York Police Department (NYPD) berichtet, dass die Menschen anfingen, den Verkehr zu behindern und zu randalieren. Laut der Nachrichtenagentur AFP hatten die Leute unter anderem



Gegenstände auf Autos geworfen,

Busse behindert und

mit Feuerlöschern herumgesprüht.

Chaos in Manhattan: Verletzte und Festnahmen

Laut Angaben der Polizei gab es bei der Aktion viele Verletzte. Mindestens vier Zivilisten mussten mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Auch Beamte wurden demnach verletzt - einer von ihnen brach sich sogar die Hand.

Es wurden 65 Personen festgenommen, darunter 30 Jugendliche, so das NYPD. Kai Cenat wurde "zu seiner Sicherheit" von der Polizei abgeführt. Laut "CNN" war die Versammlung nicht angemeldet: Aus diesem Grund wird jetzt wegen Anstiftung zum Aufruhr und rechtswidrigen Versammlungen in zwei Fällen ermittelt.