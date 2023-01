Wie ARD-Chef Kai Gniffke das machen will und mehr, kannst du ihn am 24. Januar im Insta-Live fragen.

Mehr Streaming, mehr Serien online - Was der neue ARD-Chef alles plant, erfährst du am kommenden Dienstag ab 18 Uhr auf dem Insta-Kanal von SWR3. Was gibt es in der ARD für dich? Was nervt dich? Was würdest du ändern? Stell schon jetzt deine Fragen!

Was will Kai Gniffke?

Er möchte auch mehr journalistischen Content online bringen. Radio und Fernsehen nutzen weniger Leute als früher. Dabei will Gniffke nicht mehr von anderen Plattformen abhängig sein. Konkret meint er damit TikTok, Streamingdienste oder Menschen wie Twitter-Boss Elon Musk. Das hat der ARD-Chef in einem Interview mit SWR3 gesagt. Stattdessen sollen zum Beispiel mehr Serien exklusiv in der Mediathek und Audiothek der ARD laufen.

Ich will es noch in diesem Jahrzehnt sehen, dass wir eine deutsche gemeinsame Plattform haben, die die wichtigste relevante Plattform in Deutschland ist.

Wer ist eigentlich Kai Gniffke?

Kai Gniffke ist der Chef der ARD und des SWR. Die ARD ist die Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in Deutschland. Dazu gehören zum Beispiel der Südwestrundfunk (SWR), der Bayerischer Rundfunk (BR) und der Westdeutscher Rundfunk (WDR). Auch NEWSZONE ist ein Teil davon. Davor war Gniffke 16 Jahre lang Chefredakteur der Tagesschau.