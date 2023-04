So sehr litt Kai Havertz unter Hass-Kommentaren

Nationalspieler Kai Havertz nahm Kommentare auf Social Media sehr ernst. Bis ihm klar wurde, Fußball ist nicht alles.

Als Havertz bei Bayer Leverkusen gespielt hat, war er immer auf Social Media unterwegs - vor allem nach Niederlagen. Er habe sehr intensiv verfolgt, was die Leute dort geschrieben haben, erzählt er in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". Und dann habe er gedacht: "Vielleicht haben die ja recht. Vielleicht bist du doch eine Null. Oder ein Idiot."

Das trifft dich umso härter, wenn es für dich nichts gibt außer Fußball. Damals war das so: Der Fußball hatte mein Leben unter Kontrolle.

Deshalb gründet Kai Havertz eine Stiftung

Die Flutkatastrophe von 2021 hat ihm deutlich gemacht, dass er sich für andere engagieren möchte, erzählt der 23-Jährige. Das will er nicht nur ab und zu, sondern dauerhaft. Deshalb hat er eine Stiftung gegründet, um Kindern, Jugendlichen, alten Menschen und Tieren zu helfen. Damit will der Chelsea-Spieler der Gesellschaft etwas zurückgegeben. Obwohl er als Fußball-Profi und Nationalspieler in einer Blase lebe, sei er "nicht blind dafür, dass viele Menschen in unwürdigen Verhältnissen leben müssen", sagt Havertz.