Saison für Havertz vorbei: SO reagiert Nagelsmann!

DFB-Star Kai Havertz muss wegen einer Oberschenkelverletzung operiert werden - das hat auch Konsequenzen für die Natio.

Denn Havertz wird nicht nur Arsenal London in den nächsten Monaten im Titelrennen der Premier League fehlen, sondern auch der deutschen Nationalmannschaft:

Die Nachricht der Verletzung ist ganz bitter und ein herber Verlust für uns als Mannschaft. Wir werden für ihn da sein und ihn auf seinem Weg zurück auf den Platz immer unterstützen.

Durch seine Verletzung kann der 25-Jährige bei den Viertelfinalspielen von Deutschland in der Nations League gegen Italien im März nicht dabei sein.

Kai Havertz verletzt: Das ist passiert

Havertz hat sich letzte Woche im Trainingslager von Arsenal in Dubai am Oberschenkel verletzt. In den nächsten Tagen wird er operiert. Laut Arsenal soll sich die Reha bis in die Vorbereitung der nächsten Saison ziehen.