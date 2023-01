EU-Korruptionsskandal: Sie gesteht teilweise

Die ehemalige Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili gab zu, ihren Vater beauftragt zu haben, Geld zu verstecken.

Das berichten die Tageszeitungen "Le Soir" und "La Repubblica". Die Zeitungen berufen sich auf Ermittlungsdokumente. Demnach hat die 44-Jährige ihren Vater vor ihrer Verhaftung beauftragt, Bargeld aus ihrer Wohnung zu verstecken. Außerdem soll die Politikerin zugegeben haben, von den Aktivitäten ihres festen Freundes, Franceso Giorgi, gewusst zu haben.

Kailis Freund und Katar

Der Freund von Eva Kaili soll bereits zugegeben haben, Teil einer Organisation gewesen zu sein, über die sich Katar und Marokko in europäische Angelegenheiten einmischen wollten. Laut Eva Kailis Freund soll der ehemalige Europaabgeordnete Antonio Panzeri der Boss der Organisation gewesen sein. In Panzeris Wohnung hat die Polizei Anfang Dezember 600.000 Euro Bargeld gefunden. Kaili, ihr Freund und Panzeri sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Eva Kaili hatte Katar in der Vergangenheit im Namen der EU mehrmals gelobt.

War auch Kaili Teil der Organisation?

Das versuchen die Behörden derzeit zu ermitteln. Gestanden hat Kaili das jedenfalls noch nicht.

