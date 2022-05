Der 1. FC Kaiserslautern steigt in die zweite Liga auf!

Im Rückspiel der Relegation setzten sich die Pfälzer mit einem 2:0 gegen Dynamo Dresden durch.

Nach dem 0:0 im Hinspiel blieb auch das Rückspiel bis zur 58. Minute torlos. Dann brachte Daniel Hanslik den 1. FCK in Führung, ehe Philipp Hercher in der Nachspielzeit für die Vorentscheidung sorgte. Lautern steigt damit nach vier Jahren in der dritten Liga wieder in die zweite Bundesliga auf.

Partie in der Nachspielzeit unterbrochen

Bevor die Spieler feiern konnten, sorgten die Fans noch für einigen Wirbel. Direkt nach dem zweiten Tor für Lautern flogen einige Feuerwerkskörper auf das Spielfeld. Das Spiel wurde daraufhin unterbrochen - nach einigen Minuten konnten die Teams das Spiel fortsetzen.

Der HSV verpasste am Montag den Aufstieg in die Bundesliga gegen Hertha BSC Berlin: