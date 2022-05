Drogenlager im Kinderzimmer entdeckt!

Die Polizei hat bei einem 19-Jährigen verschiedene Drogen sichergestellt. Außerdem wurde eine Indoor-Pilzfarm gefunden.

Überführt wurde der Mann durch einen Drogen-Deal. In der Post war eine Kaffee-Dose mit Kokain, die an ihn adressiert war. Daraufhin wurde das Kinderzimmer des 19-Jährigen in Kaiserslautern durchsucht. Dort fand die Polizei Marihuana und Ecstasy. Außerdem hatte er mehrere Liter eines verschreibungspflichtigen Schmerzmittels zu Hause. Und: In seinem Zimmer hatte der 19-Jährige eine eigene Pilzfarm, wo er halluzinogene Pilze züchtete.

Untersuchungshaft!

Der 19-Jährige wurde festgenommen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er mit den Drogen gedealt hat. Der Mann sitzt nach Angaben der Polizei wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft.

