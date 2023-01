Jetzt doch! Kaiserslautern bekommt Schlittschuhbahn

Die Eisbahn wurde in diesem Jahr gestrichen, um Energie zu sparen. Aber: Ab Januar gibt es jetzt eine Alternative.

Die Stadt Kaiserslautern hat mitgeteilt, dass die Schlittschuhbahn am 20. Januar 2023 öffnen wird. Sie wird am Schillerplatz aufgebaut. Es ist eine sogenannte Kunsteisbahn. Weil die Fläche aus Kunststoff ist, gibt es im Gegensatz zur Bahn in der Gartenschau keine Kosten für das Herstellen, das Kühlen und das Aufarbeiten von Eis.

Preise und Öffnungszeiten noch nicht bekannt

Wie viel das Schlittschuhlaufen kosten soll, wurde noch nicht bekannt gegeben. Auch die Öffnungszeiten stehen noch nicht fest.

Firma übernimmt die Kosten

Die Bahn wird von einer Veranstaltungsfirma aus Frankfurt aufgebaut. Laut der Stadt Kaiserslautern übernimmt das Unternehmen auch fast alle Kosten und die Stadt selbst muss fast gar nichts für die Schlittschuhbahn bezahlen.

Unsere DASDING-Kolleginnen haben die Kunsteisbahn in Pirmasens getestet:

Wie ist das Schlittschulaufen ohne Eis? Hier kannst du es dir anschauen

