Bock vor der Kamera zu stehen? Das ist deine Chance 🎬

In Kaiserslautern und Mannheim werden für einen Spielfilm 400 Komparsen gesucht. Pro Drehtag gibt es 120 Euro.

Der SWR-Film heißt "Ein Mann seiner Klasse" und wird unter anderem in Kaiserslautern gedreht. Für Szenen auf einem Fußballplatz, in einer Schule und im Schwimmbad brauchen die Filmleute viele Komparsen im Alter von 6 bis 99 Jahren, die ganz kleine Rollen spielen. Gedreht wird an einzelnen Tagen zwischen dem 1. Juni und dem 11. Juli.

Wie kann ich als Komparse in Kaiserslautern mitmachen?

Du kannst dich hier bei der Komparsenagentur bewerben. Dafür musst du ein paar Daten von dir angeben und ein Bild hochladen. Musst du Schauspielerfahrung haben? Nein, du brauchst keine Kameraerfahrung. Komparsen sind oft im Hintergrund zu sehen und haben nur selten Text. Du wirst am Set aber auf echte Schauspieler treffen und wirst selbst ein kleiner Teil der Story.

Worum geht es bei dem Spielfilm eigentlich?

"Ein Mann seiner Klasse" spielt im Jahr 1994 und beruht auf einer wahren Geschichte. Es geht um Christian, dessen Vater ein Schläger und Alkoholiker ist. Nach dem Tod von Christians Mama setzt sich seine Tante für ihn ein. Sie möchte, dass er auf eine bessere Schule gehen kann. Dabei kommt es zu Schwierigkeiten. Hier erfährst du mehr über die Story: