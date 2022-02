19-Jähriger soll Mann erstochen haben

In Kaiserslautern ist offenbar ein Streit eskaliert: Ein 23-Jähriger ist tot, gegen einen 19-Jährigen wird ermittelt.

Passiert ist das am Wochenende. Am Samstagmorgen sollen sich die beiden Männer in der Innenstadt von Kaiserslautern gestritten haben. Der 23-Jährige erlitt dabei laut Staatsanwaltschaft eine Stichverletzung. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert - starb dann aber wegen seiner schweren Verletzungen.

Haftbefehl!

Der 19-Jährige war den Angaben nach geflüchtet, konnte dann aber später festgenommen werden. Gegen ihn wurde ein Haftbfehl erlassen. Ihm wird Totschlag vorgeworfen. Er bestreitet den Vorwurf derzeit.

Wie es zu dem Streit zwischen den beiden Männer kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.