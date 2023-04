Kaiserslautern: Massenschlägerei zwischen Jugendlichen

Laut Polizei waren bis zu 30 Jugendliche an der Schlägerei beteiligt. Mindestens einer wurde verletzt.

Das Ganze soll am Mittwoch am Betzenberg in Kaiserslautern passiert sein. Dort sollen laut aktuellen Ermittlungen bis zu 30 Personen eine kleinere Gruppe abgepasst und angegriffen haben. Einige Jugendliche hätten im Hintergrund mit Messer und Glasflasche herumhantiert, andere die Tat gefilmt. Bei der Schlägerei soll ein 16-Jähriger geschlagen und getreten worden sein. Er wurde leicht verletzt.

Fahndung ergebnislos?

Die mutmaßlichen Täter sind nach der Aktion abgehauen. Die Polizei fahndete nach ihnen und kontrollierte dabei mehrere Personen. Alle kontrollierten Personen haben bestritten, mit dem Vorfall etwas zu tun zu haben. Die Polizei ermittelt weiter. Es besteht der Verdacht der gefährlichen Körperverletzung und Landfriedensbruch.

Was bedeutet Landfriedensbruch? 🤔 Wenn sich jemand mit anderen Menschen zusammen an gewaltsamen Handlungen beteiligt, welche die öffentliche Sicherheit gefährden, spricht man von einem Landfriedensbruch. Laut Strafgesetzbuch wird ein solches Vergehen mit einer Geldstrafe oder einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren bestraft.

Polizei sucht nach Zeugen

Du hast etwas gesehen? Dann kannst du dich telefonisch bei der Polizei Kaiserslautern unter der Rufnummer 0631/369-2150 melden.