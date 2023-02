Aktivistin geht mit Kalb spazieren - und wird verhaftet!

In Moskau hat eine Frau ein Kalb über einen berühmten Platz Gassi geführt - es war nicht ihr erstes Vergehen mit Tieren.

Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass hat sie der Polizei gesagt, dass sie das Kalb auf einer Online-Plattform gekauft habe, um es zu retten und ihm die russische Hauptstadt zu zeigen. Was nach der Festnahme mit dem Kalb passiert ist, weiß man noch nicht. Auch eine Strafe wurde noch nicht ausgesprochen.

Schweine in der Wohnung?

Die Frau soll aber schon in anderen Ländern aufgefallen sein - und zum Beispiel in London und Warschau Schweine nicht artgerecht in einer Wohnung gehalten haben. Ihrer Aussage nach ist sie eine vegane Aktivistin, die so versucht Tiere zu retten.

Wie viele Leute wirklich kein Fleisch essen, checkst du hier: