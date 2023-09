Keeper beleidigt Galatasaray: Morddrohungen!

Kamil Grabara vom FC Kopenhagen war nach dem 2:2 in der Champions League gegen Gala am Mittwoch ziemlich wütend.

Der Pole hat das Stadion von Galatasaray Istanbul nach dem Match auf Insta als "Drecksloch" bezeichnet. Konkret hatte er übersetzt diesen Satz gepostet:

Wir hatten die drei Punkte in diesem Drecksloch verdient.

Danach bekam der Keeper ziemlich viel Hate. Er schaltete die Kommentarfunktion unter dem Post ab und änderte das Wort "Drecksloch" zu "Drecksspiel".

Freundin teilt Hassnachrichten

Der Shitstorm schwappte auch in die DMs seiner Freundin Dominika Robak. Die postete einige der Nachrichten in ihrer Story. Die wütenden "Fans" haben zum Beispiel geschrieben, dass Kamil nicht mehr lange leben wird oder ihm und seiner Familie schlimme Sachen passieren werden. Dominika hat in ihrer Story geschrieben, dass sie über 300 Nachrichten bekommen hat.

