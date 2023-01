Trash-Fest: DIESE Stars sind bei "Kampf der Realitystars" dabei

Die neue Staffel KDRS kommt mit einem legendären Trash-Cast an den Start.

2023 wird DAS Trash-Jahr. "Too Hot To Handle" bekommt einen deutschen Ableger, neue Staffel "Ex On The Beach", "Prominent Getrennt" und jetzt kommt auch noch der Cast von KDRS, das im Frühjahr mit einer neuen Staffel zurückkommt. Trash-Profis wie Sarah Knappik, Matthias Mangiapane oder Paul Janke treffen auf Eva Benetatou, Serkan Yavuz oder Emmy Russ.

Society-Lady, Model und DJane Giulia Siegel

Viva-Moderatorin und Techno-Ikone der 90er-Jahre Daisy Dee

DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik

Realitystar und Fernsehmoderatorin Ingrid Pavic

"The Voice of Germany"-Teilnehmer Percival Duke

Ur-Bachelor Paul Janke

"Hot oder Schrott"-Testerin Uschi Hopf

"Sommerhaus der Stars"-Gewinnerin Antonia Hemmer

"Hot oder Schrott"-Tester Matthias Mangiapane

TV-Auswanderin Peggy Jerofke

Ex-"Der Bachelor"-Teilnehmerin Eva Benetatou

Ex-"Die Bachelorlette"-Teilnehmer Serkan Yavuz

Realitystar Emmy Russ

TV-Schrotthändler Manni Ludolf

DSDS-Paradiesvogel und Friseursalon-Inhaber Bernd Kieckhäben

Reeperbahn-König und Bestsellerautor Daniel Schmidt

Ex-"Die Bachelorette"-Teilnehmer Lukas Baltruschat

Ex-"Germany's Next Topmodel"-Teilnehmerin Sarah Knappik

"Big Brother"-Gewinner Sascha Sirtl

Sachas Zwillingsbruder und "Köln 50667"-Star Jay Sirtl

"Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer und Mann von Annemarie Eilfeld Tim Sandt

Fußball-Profi Nico "Patsche" Patschinski

"Berlin – Tag & Nacht"-Star Jéssica Sulikowski

Wann genau die neue Staffel ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt.

Bei DSDS gibt es schon jetzt Eskalation: