Die neue Staffel ist gestartet und die Fans fragen sich: Bekommt Serkan Yavuz wirklich nur einen Euro Gage?

Zum Vergleich: Normalerweise bekommt ein Reality-Star für die Teilnahme an so einer Show oft zwischen 20.000 und 100.000 Euro. Serkan Yavuz wollte aber unbedingt zu "Kampf der Realitystars". Er war schon bei früheren Staffeln im Auswahlverfahren, wurde aber dann doch nicht ausgewählt. Er sagt in der Show, dass er diesmal einfach dabei sein wollte - koste es was es wolle.

Trash-Kollegen geschockt über Gage

"Für einen Euro würde ich in kein Format gehen", lästert Antonia von "Bauer sucht Frau". Auch für "Bachelor" Paul Janke ist klar: "Ich persönlich hätte mich nicht für einen Euro verkauft!" Serkan ist aber positiv gestimmt. Sollte er gewinnen, würde er ja noch das Preisgeld von 50.000 Euro bekommen.

Gage unklar, bei diesem Cast ist aber Eskalation vorprogrammiert: