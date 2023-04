Passiert ist der krasse Raub am Flughafen von Toronto in Kanada. Das Verbrechen hat GTA-Vibes.

Am Montagabend kam das Gold per Flugzeug in Toronto an. Dann wurde es in einem Container in ein "sicheres" Lager gebracht. Wenig später war der Container weg. Das hat die kanadische Polizei gesagt.

Stecken kriminelle Banden dahinter?

Die Polizei ermittelt jetzt in alle Richtungen. Bisher ist unklar, wer sich die fette Beute gesichert hat. Die Zeitung "Toronto Sun" will aber erfahren haben, dass die Polizei kriminelle Banden aus der Region verdächtigt.