Auto rast in Vancouver in Straßenfest - Mordanklage!

In Vancouver wurden mehrere Menschen getötet und verletzt. Was bisher bekannt ist.

Am Samstagabend, kurz nach 20 Uhr Ortszeit, ist ein Mann bei einem Straßenfest in Vancouver in eine Menschenmenge gerast. Die Polizei spricht vom "dunkelsten Tag in der Geschichte unserer Stadt". Die zuständige Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen den Fahrer erhoben.

Auto fährt in Menschenmenge in Vancouver - kein Terroranschlag Dauer 0:26 min Auto fährt in Menschenmenge in Vancouver - kein Terroranschlag

Auto rast in Menschenmenge - das ist bisher bekannt:

Nach Angaben der Polizei sind mindestens elf Menschen gestorben und mindestens 20 verletzt.

Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt, aber einen terroristischen Anschlag schließt die Polizei aus.

Den 30-jährigen Fahrer aus Vancouver hat die Polizei festgenommen, wie sie selbst mitteilte. Er sei polizeibekannt und habe eine Vorgeschichte an psychischen Erkrankungen.

Die philippinische Community hatte das Straßenfest am Lapu-Lapu-Day ausgerichtet.

Lapu-Lapu-Day - Tausende Besucher in Vancouver

Lapu Lapu ist ein philippinischer Nationalheld. Er verhinderte 1521 die Kolonialisierung der Inselgruppe. Seit 2023 ist der 27. April in der kanadischen Provinz British Columbia offiziell der Lapu-Lapu-Tag. Dieses Jahr gab es unter anderem einen Straßenumzug, eine Tanzveranstaltung und ein Konzert mit zwei Bandmitgliedern der Black Eyed Peas.

Am Montag wird in Kanada gewählt.