Kanada hat gewählt 🗳️ Trump träumt

In Kanada wurde gewÀhlt. US-PrÀsident Donald Trump hÀtte sich selbst gerne auf dem Wahlzettel des Nachbarlandes gesehen.

Nach den aktuellen Hochrechnungen bleiben die Liberalen und Premierminister Mark Carney in Kanada an der Macht. Lange galt ein Umschwung als wahrscheinlich. Die Conservative Party of Canada um ParteifĂŒhrer Pierre Poilievre lag in Umfragen deutlich vorne. Erst als Donald Trump in den USA an die Macht kam, wandte sich das Blatt und die Liberalen setzten sich wieder an die Spitze.

US-PrÀsident schaltet sich ein

Trump mit einem Apell an das kanadische Volk:

WÀhlt den Mann, der die Kraft und Weisheit hat, eure Steuern zu halbieren, eure militÀrische Macht kostenlos auf das höchste Niveau der Welt zu heben

Liberale gewinnen Wahl in Kanada

Der 78-JĂ€hrige wĂŒnscht sich nach wie vor einen Anschluss Kanadas an die USA. So wĂŒrde das Land "null Zölle oder Steuern" haben, kĂŒndigte Trump auf seinem Netzwerk "Truth Social" an. Das aber nur, wenn sich die Nation als 51. Bundesstaat den USA anschließt.

Trump-TrÀume: Gegenwind von kanadischem Oppositionspolitiker

In Kanada lösen solche Visionen Entsetzen aus. Oppositionschef Pierre Poilievre wurde auf "X" deutlich:

President Trump, stay out of our election. The only people who will decide the future of Canada are Canadians at the ballot box.Canada will always be proud, sovereign and independent and we will NEVER be the 51st state.Today Canadians can vote for change so we can strengthen


"PrÀsident Trump, halten Sie sich aus unserer Wahl heraus", sagte der Konservative. "Kanada wird immer stolz, souverÀn und unabhÀngig sein und wir werden niemals der 51. Bundesstaat werden", ergÀnzte der 45-JÀhrige.

