Weniger Tierversuche: So sollen Kaninchen besser geschützt werden

In der EU sollen keine Medikamente mehr an Kaninchen getestet werden, um herauszufinden, ob sie Fieber auslösen.

Diese Sicherheitstests für Medikamente sollen in Zukunft tierversuchsfrei geschehen. Ab dem 1. Juli 2025 ist diese Art von Tierversuch an Kaninchen dann endgültig verboten. Das erklärte das Paul-Ehrlich-Institut, also das Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel (PEI).

Medikamente an Kaninchen testen? So ist die Lage in der EU