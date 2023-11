Kansas City Chiefs gewinnen NFL-Spiel in Frankfurt

Gegen die Miami Dolphins gewannen die Chiefs mit 21:14. In der Frankfurter Arena herrschte ausgelassene Stimmung.

Schon zur Halbzeit lagen die Kansas City Chiefs mit 21:0 in Führung. Den Rest der Zeit verteidigten sie ihren Vorsprung gegen die Rivalen aus Miami. Über 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schauten sich das Football-Spektakel in Frankfurt an. Chiefs-Star Patrick Mahomes beschrieb die Atmosphäre so:

Wir haben die Liebe gespürt, die die Leute hier für Football haben. Ich hoffe, dass ich eines Tages wiederkommen kann.

Nico Santos und Kontra K performten bei Half-Time-Show

Auch wenn Taylor Swift wohl nicht in Frankfurt war, hatte das NFL-Spiel musikalisch etwas zu bieten: Nico Santos und Kontra K traten - wie man es aus den USA kennt - bei der Half-Time-Show auf. Mit dem Spiel wollte die milliardenschwere NFL den Football-Hype in Deutschland anheizen.

