Chiefs wieder im Super Bowl: Diesen Rekord können sie aufstellen

Die Kansas City Chiefs besiegen die Buffalo Bills und stehen zum 3. Mal in Folge im Super Bowl. Mit einem Sieg könnten sie jetzt Geschichte schreiben.

Es geht um den ersten "Three-Peat" der NFL-Geschichte - also den Super Bowl dreimal hintereinander zu gewinnen. Bisher hat das noch niemand geschafft. Die Chiefs könnten sich den Rekord jetzt aber im Match gegen die Philadelphia Eagles am 9. Februar in New Orleans holen.

Super Bowl-Finalisten stehen fest - Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles Dauer 0:44 min Super Bowl-Finalisten stehen fest - Kansas City Chiefs vs Philadelphia Eagles

Kelce feiert mit Taylor Swift

Den Einzug in den Super Bowl haben die Chiefs mit einem knappen 32:29 gegen die Buffalo Bills klargemacht. Nach dem Spiel feierte Chiefs-Star Travis Kelce den Sieg mit seiner Freundin Taylor Swift. Sie war live im Stadion dabei.

What a moment for Travis Kelce and Taylor Swift ❤️ pic.twitter.com/ixC0gAiFh6

Die Chiefs sind jetzt zum fünften Mal in den letzten sechs Jahren im Super Bowl. Letztes Jahr gab es einen Sieg gegen die San Francisco 49ers, 2023 einen Sieg gegen die Eagles.