Netflix releast dreiteilige Kanye-Doku

Ab heute kannst du Teil eins der Doku-Serie "jeen-yuhs" schauen, die Kanye durch seine Karriere begleitet.

Kanye West ist Rapper, Modedesigner, Musikproduzent und auch Filmemacher. Er war an der Produktion seiner eigenen Dokureihe beteiligt, die bereits 2021 von Netflix angekündigt wurde.

Laut dem Streamingdienst wurde die Dokureihe "jeen-yuhs" (ausgesprochen: Genius) bereits "über zwei Jahrzehnte" lang gefilmt und beinhalte Videoaufnahmen, die noch nie zuvor veröffentlicht wurden.

Eine Doku in drei Akten

"Akt I: Vision" wurde bereits veröffentlicht. Er dreht sich rund um Kanyes Umzug aus Chicago nach New York und um den Struggle, als junger Musiker auf Labelsuche zu sein. Akt II und III erscheinen jeweils am 23. Februar und am 2. März.

Den offiziellen Trailer findest du hier: