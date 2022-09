Kanye West beendet Kooperation mit Gap

Warum Ye seine Gap-Partnerschaft gecancelt hat - und was das Ganze mit seinem Ego zu tun hat.

In den vergangenen Monaten war öfters von Problemen mit den Verträgen zwischen Gap und Kanyes Marke Yeezy zu lesen. Die Partnerschaft wurde nun offiziell beendet. Und das, nach nur einem Jacken-, einem Hoodie- und einem Kollektionsrelease in Kollaboration mit der französischen Luxus-Brand Balenciaga. Insbesondere soll Kanye Probleme mit der Preisgestaltung gehabt haben - auf diese habe er kaum bis gar keinen Einfluss gehabt. In einem abschließenden Statement gibt sich Kanye, wie Kanye nun mal ist - selbstbewusst:

Ein König kann nicht im Schloss von jemand anderem leben. Ein König muss sein eigenes Schloss bauen.

Er wolle zukünftig keine anderen Firmen mehr "zwischen ihm und seinem Publikum stehen haben". Damit spielt er auch auf Adidas an. Auch mit dieser Partnerschaft zeigt sich Ye in letzter Zeit häufiger unzufrieden - zuletzt wegen einer Slipper-Silhouette, die Adidas von ihm geklaut haben soll.

