Das ist Kanye Wests neue Freundin!

Nach dem schnellen Liebesaus mit Julia Fox hat Yes neue Flamme krasse Ähnlichkeit mit Kim Kardashian.

Nach einem heftigen Online-Battle mit seiner bald Ex-Frau Kim Kardashian und dem Beziehungsende mit Schauspielerin Julia Fox, scheint Kanye West endlich wieder glücklich in love zu sein. Das deuten zumindest neuste Fotos vom Rapper an. Da ist er mit einer Frau zu sehen, die in letzter Zeit öfter an seiner Seite war: Chaney Jones.

Kim-Look-A-Like

Noch hat keiner der beiden bestätigt, dass da etwas Ernstes läuft. Chaney hat auf Instagram ein gemeinsames Bild mit Ye gepostet, dass sie mittlerweile wieder gelöscht hat. Besonders ist, dass das Model seiner Ex Kim Kardashian sehr ähnlich sieht. Mehrere Medien betiteln sie als Double der Mega-Influencerin.

