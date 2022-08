Ye erklärt Pete Davidson für "tot" 😱

Wer gedacht hat, Kanye lässt "Skete" nach dessen Beziehungsende mit Kim K endlich in Ruhe, liegt falsch.

Richtig abgeschlossen mit seiner Ehe zu Kim Kardashian scheint Kanye West nicht zu haben. Auch wenn er in den letzten Monaten von ihrem neuen Lover Pete Davidson weitestgehend abgelassen hatte. Die Trennung der beiden scheint ihm aber nochmal Anlass genug, Pete in aller Öffentlichkeit zu mobben. So postete er eine Fake-Todesanzeige. Darauf zu lesen: "Skete Davidson tot im Alter von 28 Jahren".

Kanye is a menace 😭😭😭 https://t.co/H162Ls47Av

Was hat Kid Cudi damit zu tun?

An den verteilt Kanye auch noch einen Seitenhieb. Unter der Fake-Headline steht, Kid Cudi sei für die Beerdigung angekündigt, aber er hätte Angst vor Flaschenwerfern. Er ist nämlich mit Pete Davidson eng befreundet und kündigte Ye im Zuge seiner öffentlichen Hasstiraden gegen "Skete" die Freundschaft. Die "Flaschenwerfer" sind ein Spitze auf Cudis kürzlich verpatzten Auftritt beim "Rolling Loud"-Festival. Den Vorfall könnt ihr hier anschauen:

