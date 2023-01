Ist Kanye West untergetaucht?

Der Rapper scheint unauffindbar. Seit Tagen wird er von Anwälten gesucht.

Seit Tagen versuchen die Anwälte von Kanyes ehemaligem Business Manager Thomas St. John Kontakt aufzunehmen. Der Grund: eine Multimillionen-Dollar-Klage auf Schadensersatz, weil Kanye St. John seit März noch Gehalt schuldet.

Wo ist Kanye?

Das Anwaltsteam von St. John hat versucht Kanye ausfindig zu machen und hat Post an alle seine Wohnsitze geschickt. Eine Antwort oder ein anderes Lebenszeichen kam bisher aber noch nicht. Weil die Anwälte Kanye nicht ausfindig machen können, kann die Anklageschrift nicht zugestellt werden. In der Öffentlichkeit wurde Kanye das letzte Mal am 18. Dezember gesehen, als er zwei seiner Kinder in die Kirche brachte.

Das ist nicht das einzige, womit Kanye aktuell Schlagzeilen macht

