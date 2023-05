Mega Fail! Hier hat die Security von Kanzler Scholz versagt

Ein unbekannter Mann ist im Auto-Corso des Kanzlers mitgefahren. Am Flughafen hat er Olaf Scholz sogar umarmt.

Passiert ist das Ganze am Donnerstagabend auf dem Flughafen in Frankfurt. Bundeskanzler Olaf Scholz war auf dem Rückweg von einem Termin bei der Europäischen Zentralbank. Ein unbekannter Mann schaffte es, sich mit seinem privaten Auto in den Dienstwagen-Corso des Kanzlers einzureihen. Er fuhr sogar ohne Probleme mit durch die Sicherheitsabsperrung am Flughafen. Das berichtet die "BILD"-Zeitung.

Unbekannter stürmt auf Scholz zu

Auf dem Rollfeld kommt es dann zur gefährlichen Situation: Als Scholz aus seinem gepanzerten Dienstwagen aussteigt und sich bei seiner Security bedanken will, stürmt der Unbekannte aus seinem Privatwagen auf ihn zu. Er schüttelt dem Kanzler die Hand und umarmt ihn heftig. Erst als er ihn wieder loslässt, erkennen die Sicherheitsleute die Gefahr.

Security greift viel zu spät ein

Der Mann wird direkt festgenommen. Das Bundeskriminalamt teilte mit, dass er sich nicht gewehrt habe. Es sei bei der Aktion niemand verletzt worden. Was der Mann wollte, ist unklar. Die für die Sicherheit des Kanzlers verantwortliche Bundespolizei hat sich bisher nicht geäußert. Nur aus dem Kanzleramt gab es eine Stellungnahme.