Keine Party an Karfreitag: Was ist das Tanzverbot?

Du willst dich am Wochenende mit Freunden treffen und feiern? Dann aufgepasst - am Karfreitag ist nicht alles erlaubt.

Für Clubs und Bars gibt es am Oster-Wochenende spezielle Regeln. Sie müssen teilweise geschlossen bleiben oder dürfen zum Beispiel keine Musik spielen. Das liegt daran, dass es rund um Karfreitag ein sogenanntes Tanzverbot gibt.

Warum gibt es das Tanzverbot an Karfreitag?

Für gläubige Christen ist der Karfreitag ein wichtiger Feiertag. An dem Tag wird daran erinnert, dass Jesus gekreuzigt wurde und gestorben ist. Es ist also ein Tag der Trauer und wird deshalb in Deutschland als "stiller" Feiertag begangen. Laute Musik, Tanzen und Veranstaltungen wie Sport-Events sind deshalb verboten.

Wann gilt das Tanzverbot?

Wie lange das Tanzverbot gilt, hängt davon ab, wo du wohnst. In einigen Bundesländern gilt es nur am Karfreitag selbst. In anderen ist es zwischen Donnerstag und Sonntag gültig.

Baden-Württemberg: Von Donnerstag 18 Uhr bis Samstag 20 Uhr

Rheinland-Pfalz: Ab Donnerstag um 4 Uhr bis Sonntag um 16 Uhr

Was am Karfreitag noch alles verboten ist?

An Karfreitag bleiben alle Geschäfte geschlossen. In Nordrhein-Westfalen darf man an dem Tag zum Beispiel auch nicht umziehen. Außerdem dürfen in Deutschland nicht alle Filme im Fernsehen und im Kino laufen. Es gibt eine Verbotsliste, auf der hunderte Filme stehen. Darunter ist zum Beispiel der Kinderfilm "Heidi" oder auch Actionfilme wie "King Kong".

Wo gilt das Tanzverbot nicht?

Das Tanzverbot gilt bei allen öffentlichen Veranstaltungen. Wenn du dich mit Freunden triffst, gilt es aber nicht. Was du in deiner Wohnung machst, ist Privatsache. Es können theoretisch auch Feste wie eine Hochzeit oder eine Geburtstagsparty gefeiert werden. Damit sich aber niemand gestört fühlt, ist Musik nur in Zimmerlautstärke erlaubt.

Seit Jahren wird darüber diskutiert, ob das Tanzverbot abgeschafft werden soll. Was sagst du dazu?