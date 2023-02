Nach Zauber-Solo: Adeyemi verrät sein Geheimnis

Sein Traumtor gegen den FC Chelsea lässt Borussia Dortmund vom Viertelfinale der Champions League träumen.

Im Interview mit "CBS Sports" scherzt der 21-jährige Stürmer von Borussia Dortmund, dass ihm die nigerianische Spezialität Fufu zu seiner Schnelligkeit verhilft. Und natürlich die guten Gene vom Vater. Was auch immer es ist, mit seinem Solo aus der eigenen Hälfte hat Adeyemi Chelseas Star-Verteidiger Enzo Fernández und Torwart Kepa alt aussehen lassen.

The key to Karim Adeyemi's speed... fufu! 🇳🇬 @karim_adeyemi tells @Nicocantor1 about his secret-weapon meal. 🍽 https://t.co/wtjrhaetHL

Dortmund geht mit Vorteil ins Rückspiel

Durch Adeyemis Tor zum 1:0-Endstand im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals hat der BVB einen wichtigen Schritt in Richtung Viertelfinale gemacht. Chelseas Star-Ensemble setzte die Dortmunder vor allem am Ende stark unter Druck, blieb aber erfolglos. "Es war am Ende auch ein bisschen Glück dabei", so BVB-Trainer Edin Terzic. Das Rückspiel ist am 7. März in London.