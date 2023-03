Alarm in zwei Schulen ausgelöst: Was ist passiert?

In Karlsruhe wurden mehrere Schulen evakuiert. Die Polizei war wegen möglicher Amokalarme im Einsatz.

Der erste Alarm wurde laut Polizei am Freitag gegen 9 Uhr in der Europäischen Schule in der Karlsruher Waldstadt ausgelöst. Den zweiten Alarm gab es in der Erich-Kästner-Realschule in Stutensee-Blankenloch.

Alarm in der Schule: So ist die Lage vor Ort

An beiden Schulen waren am Vormittag Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste im Einsatz. Das Spezialeinsatzkommando durchsuchte beide Schulen - konnte aber keinen Hinweis auf einen Amokalarm finden.

Die Schülerinnen und Schüler der Europäischen Schule konnten das Gebäude gegen 12:20 Uhr verlassen und nach Hause gehen. Die Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Realschule wurden zunächst von der Polizei nach und nach aus der Schule begleitet und in einer Halle in der Nähe betreut. Auch das Thomas-Mann-Gymnasium war von der Räumung betroffen. Mittlerweile konnten alle nach Hause gehen.

Jetzt wird ermittelt, wer die beiden Alarme ausgelöst hat. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar.

#Entwarnung in #Stutensee - Das Schulgebäude wurde durchsucht. Es konnten auch hier keine Auffälligkeiten festgestellt werden. Die Ursache der Alarmauslösung ist Gegenstand weiterer #Ermittlungen.Eure #Polizei #Karlsruhe#SchuleStutensee2403

Schon wieder! Hier gab es schon einmal Alarm

In der Europäischen Schule hat es bereits letztes Jahr im September einen Amokalarm gegeben. Damals war es aber ein Fehlalarm.

