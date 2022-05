In den Brunnen gepinkelt?! Stadt stoppt Wasserspiele

Es roch dann doch etwas streng am Karlsruher Marktplatz. Die Stadt sah kurzfristig nur eine Lösung...

Die Wasserspiele in der Nähe der Karlsruher Pyramide plätschern erst mal nicht mehr. Sie müssen gereinigt werden, teilte die Stadt mit. Jetzt kommt Chlor zum Einsatz und desinfiziert das Ganze. Das Feld, auf dem die Fontänen sonst in die Höhe schießen, wird dazu abgesperrt.

Woran liegt's?

Die Stadt fragt sich, wie das Wasser verschmutzt werden konnte und wer dafür verantwortlich ist. Zuerst dachte man, der Gestank komme vom Abwasser. Das war aber nicht so, stellte die Stadt fest. Mindestens eine Möglichkeit gäbe es da noch... das Gerücht geht um, dass Unbekannte einfach in die Fontänenlöcher im Boden gepinkelt haben, als die still standen. Nächste Woche sollen die Wasserspiele wieder sauber sein und laufen, so der Plan.

Als Trinkwasserspender sind die Karlsruher Wasserspiele nicht geeignet, dafür bekommst du jetzt in Paris gratis deine Wasserflasche gefüllt - wo das auch bei uns möglich ist, erfährst du hier: