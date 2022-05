Lange Wartezeiten im Karlsruher Bürgerbüro

Ist dein Ausweis oder Reisepass bald nicht mehr gültig? Dann solltest du jetzt einen Termin beantragen!

Falls du bald in den Urlaub möchtest, solltest du direkt überprüfen, ob und wie lange dein Reisepass oder Personalausweis gültig ist. Der Grund: Auf ein neues Ausweisdokument musst du wahrscheinlich länger warten als gedacht.

Wie lange?

Aktuell ist das Bürgerbüro in Karlsruhe dermaßen ausgelastet, dass die Wartezeit Monate dauert. Von solchen Erfahrungen berichten einige Bewohnerinnen und Bewohner. Ein Student aus Karlsruhe versucht seit Dezember einen Termin für einen neuen Ausweis zu bekommen. Im März habe es dann geklappt. Auch in Baden-Baden und Pforzheim soll es Engpässe bei der Terminvergabe geben.

Was kannst du tun?

Ein Termin in der Nachbarstadt bringt dir leider nichts. Die Büros können personenbezogenen Daten nur von in jeweiliger Stadt gemeldeten Menschen verarbeiten. Dir bleibt also nur, dich rechtzeitig zu kümmern und regelmäßig die Terminvergabe (besonders morgens) abzuchecken.