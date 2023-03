Im Juli wird am Mount Klotz wieder gefeiert. Jetzt steht auch fest, wer bei "Das Fest" in Karlsruhe auf der Bühne steht.

Das Festival findet vom 20. bis 23. Juli in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe statt. An den vier Tagen gibt es verschiedene Konzerte. Das sind die Acts auf der Hauptbühne:

Donnerstag, 20. Juli 2023



Tones & I

Rea Garvey

Für diesen Tag wurden noch nicht alle Acts bekannt gegeben. Wer mit dem ersten Konzert "Das Fest" eröffnet, ist noch geheim.

Freitag, 21. Juli 2023



Mola

Leoniden

Casper

Night Club: Lari Luke

Samstag, 22. Juli 2023



Locals: Keine Revolte, Toni Mogens, Diana Ezerex

Esther Graf

Adam Angst

Querbeat

Alligatoah

Night Club: Erwin & Edwin

Sonntag, 23. Juli 2023



Klassik-Vormittag

Vintage Trouble

Michael Schulte

Alvaro Soler

Auch für diesen Tag wurden noch nicht alle Acts bekannt gegeben.

So kommst du an Tickets für "Das Fest"!

Tickets für das Festival gibt es ab Dienstag (14. März) um 9 Uhr. Du kannst sie online oder bei den Vorverkaufsstellen rund um Karlsruhe kaufen.

Für die Tickets musst du pro Festival-Tag 15 Euro ausgeben. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal nicht nur Tagestickets, sondern auch ein das "FESTival Ticket". Das gilt für alle vier Tage und kann auch mit anderen Personen geteilt werden. So kannst du dich an den verschiedenen Tagen oder zu einzelnen Konzerten mit anderen Leuten abwechseln. Für dieses Ticket musst du 60 Euro zahlen.