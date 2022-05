Polizeieinsatz in Daxlanden: Fielen Schüsse?

auf Whatsapp teilen

Anwohner hörten am Samstagvormittag in Karlsruhe-Daxlanden einen lauten Knall. Was ist passiert?

Mehrere Männer aus einer Familie hätten sich gestritten, so die Polizei. Demnach solle der Streit so heftig gewesen sein, dass einer der Streitenden mit einer Waffe in die Richtung seines Bruders gezielt habe. Verletzt wurde laut der Polizei niemand. Nach einer Weile wäre es den Beteiligten gelungen, dem Mann die Waffe abzunehmen. Er sei danach geflüchtet. Die Polizei sucht momentan nach ihm. Um den Mann zu finden, benutzen die Beamtinnen und Beamten Drohnen und einen Hubschrauber. Lauter Knall in Daxlanden zu hören Anwohnerinnen und Anwohner erzählten den "BNN" von dem lauten Knall: "Wir saßen beim Frühstück, da haben wir einen Knall gehört", sagte ein Anwohner. Sie hätten sich aber nichts dabei gedacht, da in der Nähe ein Schützenverein wäre.