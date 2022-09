Gibt es statt der Eisbahn jetzt eine Rollschuhbahn?

Seit Jahren steht in der Adventszeit vor dem Karlsruher Schloss eine Eisbahn. Aber: Jetzt soll Energie gespart werden.

Deshalb gibt es eine andere Idee. Das Karlsruher Stadtmarketing hat vorgeschlagen, dass statt der Eisbahn eine Rollschuhbahn aufgebaut wird. Es hat sogar schon Tests mit Bodenplatten aus Kunststoff gegeben. Die sind laut der Marketing-Gesellschaft gut gelaufen.

Noch keine Entscheidung

Ob die Pläne wirklich umgesetzt werden, entscheidet aber der Karlsruher Gemeinderat. Wann das passiert, ist noch nicht bekannt.

Warum?

Um eine Eisbahn zu betreiben, braucht es viel Strom. Die Stadt Karlsruhe versucht aber gerade wegen der Energiekrise Strom und Gas zu sparen. Deshalb werden zum Beispiel öffentliche Gebäude nicht mehr von außen mit Licht angestrahlt. Außerdem gibt es in Toiletten in Gebäuden der Stadt nur noch kaltes Wasser zum Hände waschen. Auch in anderen Städten gibt es ähnliche Maßnahmen. In Offenburg wurde die Eisbahn am Weihnachtsmarkt zum Beispiel schon abgesagt.

