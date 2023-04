Europäische Schule: Nach Amok-Fehlalarm wird mobile Anlage installiert

Die fest installierte ist laut Stadt veraltet und fehlerhaft und sollte eigentlich schon länger getauscht werden.

Die mobile Warnanlage soll voraussichtlich bis Mitte der Woche in Betrieb sein, so die Stadt Karlsruhe. Eigentlich sollte die Anlage schon in den Weihnachtsferien ausgetauscht werden. Warum wurde das nicht gemacht? Die Firma hat laut Stadt den Termin nicht eingehalten. Ebenso wie einen zweiten Termin. Jetzt sei eine letzte Frist bis Mitte April gesetzt worden.

Fehl-Amokalarm an Karlsruher Schule: Was ist passiert?

Am Freitag wurden in Karlsruhe gleich zwei Schulen evakuiert. Die Europäische Schule in der Waldstadt und die Erich-Kästner-Realschule in Stutensee-Blankenloch. Die Polizei durchsuchte die Schulen und gab dann Entwarnung: Fehlalarm. Mehr Infos findest du hier.

