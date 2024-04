Frau stirbt durch Gaskartusche: Ist 13-Jähriger verantwortlich?

Ein 13-jähriger Junge steht im Verdacht am Samstagnachmittag eine Lachgaskartusche aus dem 14. Stockwerk des Hochhauses geworfen zu haben. Die Kartusche traf die 75-Jährige am Kopf. Sie starb an den Folgen der Verletzung. Nach Angaben der Polizei hatte sich ein 15-jähriges Mädchen als Zeugin gemeldet. Sie habe sich zusammen mit einem weiteren 15-Jährigen und dem 13-jährigen Verdächtigen am Samstag auf einem balkonähnlichen Gebäudebereich im 14. Stockwerk des Hochhauses aufgehalten. Nachdem sie gemeinsam Lachgas konsumiert hätten, soll der 13-Jährige sodann die Kartusche über die Balkonbrüstung geworfen haben. Der 13-Jährige, der aufgrund seines Alters strafunmündig ist, wurde durch das Jugendamt in die Obhut des Sozialen Dienstes der Stadt Karlsruhe übergeben.