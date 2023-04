Ein Rettungswagen im Einsatz ist in der Karlsruher Innenstadt mit einem Auto zusammengestoßen.

Vier Schwerverletzte und 115.000 Euro Sachschaden - das ist die krasse Bilanz eines Unfalls in Karlsruhe. Am Freitag um kurz nach 13 Uhr fuhr ein Krankenwagen mit Blaulicht in die Kreuzung der Reinhold-Frank-Straße und der Moltkestraße - die Ampel war gerade rot. Ein Autofahrer, der in dem Moment Grün hatte, fuhr ebenfalls in die Kreuzung und krachte mit dem Rettungswagen zusammen.

Der Autofahrer wurde dabei eingeklemmt und musste von der Feuerwehr schwer verletzt befreit werden. Auch der Fahrer, der Beifahrer und der Patient im Krankenwagen wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht.