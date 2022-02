Fürs Klima! So werden jetzt Pakete in Karlsruhe geliefert

Es nennt sich "Micro-Hub" und soll das Liefern von Paketen in Karlsruhe nachhaltiger machen. Aber: Wie geht das?

Das "Micro-Hub" ist eine kleine Lagerhalle am Parkhaus Marktplatz in Karlsruhe. Es ist eine neue Sammelstelle für Pakete. Unternehmen können Bestellungen dorthin liefern lassen - dann werden sie mit Fahrrädern oder Lastenräder zu den Kunden nach Hause gebracht. Dadurch soll die Umwelt geschont werden, weil zum Beispiel weniger große Lieferautos durch die Stadt fahren müssen.

Bereits weitere Hubs geplant

Hinter dem Projekt steht eine Firma aus Tübingen. Sie hat bereits "Micro-Hubs" in Stuttgart und Hamburg gestartet. Die Firma arbeitet mit der Parkhaus-Verwaltung zusammen. Außerdem hat sich die Stadt Karlsruhe mit 10.000 Euro beteiligt.

Es ist das erste "Micro-Hub" in Karlsruhe. Ein zweites an einem anderen Standort in Karlsruhe ist aber schon geplant.