Dieser Roboter arbeitet jetzt im Krankenhaus!

Er heißt HolliE und ist einer der ersten Krankenhaus-Roboter in Deutschland. Getestet wird er jetzt in Karlsruhe.

HolliE ist 1,60 Meter groß und ist gerade im Städtischen Klinikum Karlsruhe im Einsatz. Er soll dort die Pflegekräfte unterstützen und ihnen Arbeit abnehmen. Denn: HolliE kann gleich mehrere Dinge.

Das kann HolliE!

Der Roboter soll zum Beispiel immer wieder überprüfen, ob noch genügend Material und Medikamente da sind. Außerdem muss er Patienten zu ihren Untersuchungen begleiten - das heißt: Er fährt neben ihnen und zeigt den Weg. Mit Patienten, die gerade nicht so fit sind, arbeitet HolliE auch. Ihnen zeigt er auf seinem Tablet verschiedene Übungen, die sie dann nachmachen müssen. Der Roboter soll eine Arbeit übernehmen, die in der Pflege sehr viel Zeit kostet: Bei einem Verbandswechsel macht er jetzt automatisch Bilder und speichert alle wichtigen Patienten-Daten. So kann überwacht werden, ob zum Beispiel eine OP-Narbe gut verheilt.

So geht es weiter

Der Einsatz von HolliE ist erst einmal ein Test. Deshalb werden Patienten und Mitarbeiter des Krankenhauses befragt, was sie von dem Roboter halten. Mit diesen Rückmeldungen wird HolliE dann am KIT - der Uni in Karlsruhe - weiterentwickelt. Das Projekt kostet insgesamt rund 2,5 Millionen Euro und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung bezahlt. Das Klinikum sagt, dass HolliE keine Menschen ersetzen kann. Es gibt keine Infos, ob Krankenhäuser durch den Roboter künftig Stellen in der Pflege einsparen würden.