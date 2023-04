Lust auf Pommes, Eis und in der Sonne chillen? In Karlsruhe hat das erste Freibad jetzt auf.

Das Karlsruher Sonnenbad hat am Freitag (31. März) die Saison eröffnet. Was mega früh klingt, ist für das Schwimmbad aber eigentlich sehr spät. Es ist immer eines der ersten Freibäder in ganz Deutschland, das öffnet. Normalerweise geht es dort schon ab Februar los.

Saisoneröffnung mit Verspätung: Das ist der Grund

Die Eröffnung wurde aber wegen der Energiekrise nach hinten verschoben. Weil so das Wasser zwei Monate weniger geheizt werden musste, konnte gespart werden. Um noch mehr zu sparen, ist das Wasser jetzt nicht mehr 28 Grad warm, sondern nur noch etwa 26 Grad. Damit ist es aber immer noch deutlich wärmer als die Luft.

Regenbogenfarben statt Kostüme

Und noch etwas ist anders als sonst: Normalerweise springen die Badegäste zum Saisonstart mit Kostüm ins Schwimmbecken. Die Aktion wurde wegen der späteren Öffnung aber dieses Jahr gestrichen. Dafür gab es ein wichtiges Statement. Am Schwimmbecken wurde ein Band in Regenbogenfarben befestigt. Damit sollte ein Zeichen für Toleranz und Frieden gesetzt werden.

So sah es zur Saisoneröffnung im Sonnenbad aus: