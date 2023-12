Eine Gruppe von Klima-Aktivisten - "The Tyre Extinguishers" - hat ein Bekennerschreiben an die Zeitung geschickt.

Bei mindestens 24 SUVs haben Unbekannte die Luft aus den Reifen gelassen. Die Besitzer haben nicht nur den Schaden, sondern auch Hinweis-Zettel über die Klimaschädlichkeit der Fahrzeuge entdeckt.

Bekennerschreiben "The Tyre Extinguishers"

Bei den "Badischen Neuesten Nachrichten" ging ein Bekennerschreiben ein: SUV verursachten unnötige Luxusemissionen, seien reine Prestigeobjekte, die die Klimakatastrophe anheizten, Luftverschmutzung verursachten und Straßen gefährlicher machten. So wurde die Aktion begründet. Die Gruppe "The Tyre Extinguishers" hat schon ähnliche Aktionen in Europa und den USA gebracht.