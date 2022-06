Unfall: 16-jähriger Motorrad-Beifahrer stirbt!

Er stürzte von dem Motorrad, nachdem der 17 Jahre alte Fahrer und ein 18-jähriger Rollerfahrer zusammencrashten.

Der Unfall passierte zwischen Durmersheim und Rheinstetten (bei Karlsruhe), so die Polizei. Beide waren davor nebeneinander auf einem Radweg gefahren. Der 16-Jährige starb nach dem Sturz. Der Motorradfahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik eingeliefert werden. Am wenigsten bekam der Rollerfahrer ab: Er wurde leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden ist dabei, den genauen Unfallhergang zu klären.

