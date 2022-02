22-Jähriger mit Auto in Tiefgarage abgestürzt!

Ein 22-Jähriger ist am Sonntag von der Straße abgekommen. Der Unfall endete mit einem Sturz in eine Tiefgarage.

Der Fahrer war am frühen Morgen in der Karlsruher Innenstadt in der Nähe des Schlosses unterwegs. Laut Polizei fuhr der 22-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache in einer Kurve geradeaus über einen Gehweg und einen Grünstreifen.

Dann passierte es: Das Auto durchbrach ein Geländer und stürzte mehr als drei Meter tief in eine Garagenabfahrt.

Beifahrerin leicht verletzt

Dort blieb das Auto auf der Seite liegen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die 22-jährige Beifahrerin musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Gegen den Fahrer wird jetzt ermittelt.

