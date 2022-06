16-Jähriger brennt auf Güterwagen

Der Junge schwebt laut der Polizei in Lebensgefahr. Was ist passiert?

Der Jugendliche sei am Montagabend verbotenerweise auf einen Kesselwagen am Güterbahnhof Karlsruhe-West geklettert. Die Polizei sagte, dass er dabei der Hochspannungsleitung zu nah gekommen ist und ein Blitz überschlug, sagte die Polizei. Dadurch habe der junge Mann Feuer gefangen, das Bewusstsein verloren und sei auf dem Waggon liegen geblieben. Ein Zeuge habe die Flammen vom Boden aus gelöscht. Danach sei der 16-Jährige wieder zu sich gekommen. Er wurde laut der Polizei lebensgefährlich verletzt in eine Klinik gebracht. Warum er auf den Waggon kletterte, ist derzeit noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Karlsruhe-West: Deshalb fielen Bahnen aus

Der Bahnverkehr war aufgrund der Rettungsarbeiten und Stromabschaltung im Bereich des Bahnhofs Karlsruhe-West für mehrere Stunden eingestellt.

