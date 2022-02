Jetzt doch! SO wird in RLP und BW Karneval gefeiert.

Fasnet, Fastnacht, Karneval. Gefeiert werden kann teilweise jetzt doch mehr als eigentlich erwartet. Die Übersicht hier.

BW oder RLP? HIER öffnen die Clubs schon früher!

Baden-Württemberg

Auf einer Pressekonferenz hat BW-Chef Winfried Kretschmann überraschende Lockerungen angekündigt. Es soll jetzt doch gehen, dass Umzüge stattfinden dürfen - und zwar wenn 3G gilt und wenn das mit der Stadt abgesprochen ist.

Als leidenschaftlicher Fastnachts-Narr möchte ich noch ein Wort zur Fasnet sagen: Veranstaltungen zur Pflege des örtlichen Fasnet-Brauchtums sind in Absprache mit den zuständigen Behörden unter der 3G-Regel möglich.

Rheinland-Pfalz

Für RLP gibt es noch keine so konkrete Ansage der Regierung. Im Gegensatz zu BW bleiben die großen Umzüge vorerst abgesagt, auch andere Großveranstaltungen sind nicht geplant. Die Clubs sind noch nicht ab nächster Woche geöffnet, wie etwa in Baden-Württemberg. So kann nach aktuellem Stand höchstens zu Hause oder in Kneipen gefeiert werden. Nur vereinzelt haben Vereine noch alternative Veranstaltungen organisiert.