Karneval und Fastnacht: So kannst du dich schützen

Kurz das Glas abgestellt und schon hat jemand etwas eingefüllt. Hier gibt's Tipps für Umzüge und Partys.

Damit du auf den anstehenden Faschingsveranstaltungen safe bist, hat die Polizei folgende Tipps:



Du solltest IMMER dein Glas im Blick behalten,

dich nicht alleine, sondern in einer Gruppe aufhalten

und ihr solltet gegenseitig aufeinander achten.

Außerdem warnt die Polizei davor, dass Kostüme, die Gewalt und Terror verherrlichen, Einsätze auslösen können. Zudem solltest du auf eine täuschend echte Waffe verzichten. Das kann bis zu 10.000 Euro Strafe kosten.

‼️ Wenn du dich bedroht fühlst, dann rufe die Polizei unter der 110 an.

Wegen Angriff mit Pkw in München 25.2.2025 Straßenfastnacht: Mainz schärft Sicherheitskonzept Dauer 0:24 min Die Stadt Mainz hat ihr Sicherheitskonzept für die Straßenfastnacht an einigen Stellen nachgebessert - und zwar mit Blick auf kleinere Fahrzeuge. Anlass war die Tat in München.

Umzüge in BW und RLP: Diese vermehrten Sicherheitsmaßnahmen sind geplant

Über 5.000 Polizeikräfte sollen in den Fastnachtstagen in Rheinland-Pfalz im Einsatz sein, so das Innenministerium. Außerdem will die Stadt Mainz zum Beispiel mehr mobile Sperren aufstellen, die vor Anschlägen mit Fahrzeugen schützen sollen. Aber auch in Baden-Württemberg ist einiges geplant. In Konstanz gibt es wie in anderen Städten zum Beispiel ein Glas- und Messerverbot.

Hier gibt's mehr Infos, was in den verschieden Städten in BW & RLP geplant ist: