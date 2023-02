Bist du auch krank nach Karneval?

Die Krankmeldungen sind nach Karneval in die Höhe geschossen - genau wie die Corona-Infektionen.

Da an Karneval deutlich mehr junge Leute Party machen, hat die Krankheitswelle sie auch am stärksten getroffen. Die Hausärzte im Rheinland sagen: Die Anzahl der Krankmeldungen hat sich nach Karneval fast verdoppelt. Das werde sich wahrscheinlich auch in den Schulen bemerkbar machen. Dabei geht es vor allem um Atemwegsinfektionen - auch Corona.

Corona: Mehr Infektionen durch Karneval

Laut dem Apothekerverband Nordrhein sind im Rheinland aktuell 10 Prozent aller Coronatests positiv. Zum Vergleich: Der Durchschnitt in Deutschland liegt nur bei 7,5 Prozent in den Apotheken. Die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen berichtet, dass wieder mehr Patienten wegen Corona stationär behandelt werden müssen und auch Mitarbeiter haben sich infiziert. ABER: Insgesamt sei die Situation noch nicht "flächendeckend angespannt".